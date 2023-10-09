İsraille Filistin arasında esir görüşmeleri başladı: Öncelik kadınlar ve çocuklarda

Hamas'ın süpriz bir şekilde başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda çok sayıda kişi rehin alındı. Rehin alınanların arasında başka ülke vatandaşlarının yanısıra İsrailli kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre taraflar arasında rehine takası için görüşmeler başladı.

ABD ve Katar koordinasyonunda gerçekleşen görüşmelerde İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadın ve çocuğa karşılık Hamas'ın rehin aldığı kadın ve çocukların serbest bırakılması değerlendiriliyor.

Reuters görüşmelerin olumlu ilerlediğini ancak henüz bir anlaşmanın sonuçlanmadığını aktardı.

AKSA TUFANI OPERASYONU