İsraille Filistin arasında esir görüşmeleri başladı: Öncelik kadınlar ve çocuklarda

Reuters haber ajansı ABD ve Katar koordinasyonunda İsraille, Hamas arasında esir takası için görüşmelerin başladığını duyurdu. İsrail hapishanelerinde tutulan 36 kadın ve çocuğa karşılık Hamas'ın rehin aldığı İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakması konuşuluyor.

İsraille Filistin arasında esir görüşmeleri başladı: Öncelik kadınlar ve çocuklarda

Hamas'ın süpriz bir şekilde başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda çok sayıda kişi rehin alındı. Rehin alınanların arasında başka ülke vatandaşlarının yanısıra İsrailli kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre taraflar arasında rehine takası için görüşmeler başladı. 

ABD ve Katar koordinasyonunda gerçekleşen görüşmelerde hapishanelerindeki 36 Filistinli kadın ve çocuğa karşılık Hamas'ın rehin aldığı kadın ve çocukların serbest bırakılması değerlendiriliyor. 

Reuters görüşmelerin olumlu ilerlediğini ancak henüz bir anlaşmanın sonuçlanmadığını aktardı. 

AKSA TUFANI OPERASYONU

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Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 'e geniş kapsamlı ve koordineli saldırı başlattı. İsrail'e binlerce füze atılırken, sızma birlikleri İsrail güvenlik hattını aşarak çatışmalara başladı. 

Çok sayıda İsrailli esir olarak alındı. Gözaltına alınanlar arasında İsrail ordusu mensuplarının yanısıra İsrailli siviller de bulunuyor. 

İsrail Hamas'a savaş ilan ederken havadan ve karadan yanıt veriyor. Taraflar arasında çatışmalar ve füze saldırıları devam ediyor. 

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