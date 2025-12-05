İsrail'le görüşme kararı Lübnan'da kriz yarattı

İsrail ve Lübnan, Çarşamba günü ateşkesi denetleyen askeri komiteye ilk kez sivil temsilciler göndererek, ABD’nin uzun süredir talep ettiği şekilde görüşmeleri genişletmiş oldu. Bu hamle, Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barış planıyla uyumlu bir “siyasi açılım” olarak görülüyor.

AVN: “GERİ DÖNÜŞ YOK”

Avn, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temsilcilerine yaptığı açıklamada, Lübnan’ın “İsrail ile müzakere seçeneğini benimsediğini ve bunun geri dönüşü olmadığını” söyledi.

Avn ayrıca, müzakerelerin amacının “İsrail’in Lübnan topraklarındaki düşmanca eylemlerinin durdurulması, esirlerin iadesi, işgal altındaki bölgelerden çekilme takviminin belirlenmesi ve Mavi Hat üzerindeki ihtilaflı noktaların çözüme kavuşturulması” olduğunu belirtti.

“DÜŞMANA BEDELSİZ TAVİZ”

Hizbullah ise görüşmelerin kapsamının genişletilmesini sert şekilde eleştirdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, sivil bir temsilcinin komiteye gönderilmesini “yanlış bir karar” olarak tanımladı ve hükümeti kararını gözden geçirmeye çağırdı:

“Bu, düşmana hiçbir şey kazandırmadan verilen bir tavizdir. İsrail’in saldırılarını veya tutumunu değiştirmeyecektir."

70 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR DÜŞMAN KONUMUNDA

Lübnan ve İsrail, 70 yılı aşkın süredir resmen düşman konumunda. Bu nedenle iki tarafın sivil yetkililer düzeyinde görüşmesi son derece nadir bir gelişme.

Taraflar son bir yıldır ABD’nin başkanlığını yaptığı bir komite aracılığıyla, 2024’te bir yılı aşkın çatışmayı bitiren ateşkesin uygulanmasını takip ediyordu.

Bu süreçte İsrail, Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ederek yeniden silahlandığını savunarak hava saldırılarını sürdürdü. Lübnan ise saldırıları ve güneydeki toprakların İsrail tarafından işgalini ateşkes ihlali olarak niteliyor.