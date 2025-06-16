İsrailli 4 şirket, Paris Airshow'da bomba sergiledi! Fransa, standları kapattı

Fransa, Paris Airshow'daki dört ana İsrailli şirket standını, bomba ve diğer saldırı silahları sergilediği gerekçesiyle sergiledikleri için kapattı.



Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Reuters'e yaptığı açıklamada, talimatın İsrailli firmaların bir Fransız güvenlik kurumunun standlardan saldırı ve kinetik silahların kaldırılması yönündeki talimatına uymamaları üzerine Fransız yetkililerden geldiğini söyledi.

Standlar, ElbitSystems, Rafael, IAI and Uvision şirketleri tarafından kullanılıyordu.



Donanımı sergilenmeyen üç küçük İsrail standı ve bir İsrail Savunma Bakanlığı standı açık kaldı.



Yakın müttefik olan Fransa ve İsrail'in ilişkileri son aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'in Gazze'deki savaşını giderek daha fazla eleştirmesi nedeniyle soğuktu.



İsrail'in cuma günü İran'a yönelik füze saldırısının ardından Macron, İran'ın Ortadoğu'nun istikrarsızlaştırılmasında ağır bir sorumluluğu olduğunu söyledi ancak İsrail'i de itidalli olmaya çağırdı.