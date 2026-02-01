İsrailli Araplar ve Yahudiler yan yana geldi. Tel Aviv'de ortak eylem

Ateşkes anlaşmasında 2'nci aşamaya geçilmesine rağmen sadece dünkü saldırılarda 32 kişiyi katleden İsrail dün tarihi bir eyleme sahne oldu.

Filistin asıllı azınlık ile Yahudi vatandaşlar Tel Aviv'de buluşarak Araplara karşı artan suç oranlarını ve hükümetin bunu engellemedeki başarısızlığını protesto etti.

Tel Aviv Müzesi meydanından başlayan yürüyüş, Habima Meydanı'na kadar sürdü.

Göstericiler siyah bayraklar taşıyarak cinayetlerin durdurulması ve ruhsatsız silahların toplanmasını talep etti. "Netanyahu suçludur" dövizi taşıyan göstericiler, İsrail polisini görevini yapmamakla suçladı.

2026’nın başından bu yana meydana gelen çeşitli olaylarda 27 İsrailli Arap öldürüldü. Ülke nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan Arap topluluklarında, 2023-2025 arasında her yıl 230 ila 250 cinayet işlendiği tahmin ediliyor. Cinayetlerin sorumlusu olarak çetelere işaret ediliyor.