İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den eski Hamas lideri Sinvar'ın cenazesini yakma tehdidi

Hamas 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas'ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusuydu.

Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmiş, İsrail ordusu ise 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



SİNVAR'IN NAAŞI İSRAİL TARAFINDAN ALINDI



İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybeden Sinvar'ın naaşının İsrail tarafından alındığı biliniyor.

İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı"nın "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyordu.



“FİLİSTİNLİ ESİRLER İDAM EDİLSİN” DEMİŞTİ



Ben-Gvir, önceki gün de Filistinli mahkum Hasan Selame'nin hücresine baskın yaparak, Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söylemişti.

Aşırı sağcı Bakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, savunma bakanlığı görevini üstlenmesi halinde Filistinli esirlerin idam edilmesi ve Filistin halkının Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'dan sürgün edilmesi politikasına devam edeceğini öne sürmüştü.

Ben-Gvir paylaşımında, "Yaklaşık iki hafta önce cezaevine giderek Hamas'ın üst düzey isimlerinden Yahya Sinvar'ın arkadaşı ve ortağı olan terörist Hasan Selame ile yüz yüze geldim." ifadelerini kullanmıştı.

1996 yılında Kudüs'te onlarca İsraillinin öldüğü ve yaralandığı otobüs bombalama eyleminin ardından düzenlenen gösterilere katıldığını hatırlatan Ben-Gvir, "Gelecekteki hükümette Savunma Bakanı olarak onun gibi katil teröristlerin idam edilmesini sağlayacağım. Gazze, Yahuda ve Samara'dan (Talmudik Batı Şeria) göç politikasını teşvik edeceğim." iddiasında bulunmuştu.

Lideri olduğu Yahudi Gücü Partisinin kurulacak herhangi bir hükümete katılım şartı olarak Savunma ve Adalet Bakanlıklarını talep edeceğini açıklayan Ben-Gvir, "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan sürgün edilmesi çağrısını yineledi.