İsrailli aşırı sağcı Bakan'a Fransa'dan yasak
23.05.2026 15:27
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in bugünden itibaren Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıkladı. X'ten duyurusunu yapan Barrot, Avrupa Birliği'nden de İsrailli Bakan Ben-Gvir'e karşı yaptırım uygulamasını istediğini de ifade etti.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaşmıştı .
X'teki paylaşımında “İsrail'e hoşgeldiniz” diye yazan ve İsrail bayrağı sallayan Ben Gvir'in videosunda Aşdod Limanı'na getirilen aktivistlere yapılan kötü muameleler kameralara yansımıştı.