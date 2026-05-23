İsrailli aşırı sağcı Bakan'a Fransa'dan yasak

Uluslararası sularda alıkonan Küresel Sumud aktvistlerine yönelik kötü muameleye tepkiler büyüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, İsrail 'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in bugünden itibaren Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıkladı. X'ten duyurusunu yapan Barrot, Avrupa Birliği'nden de İsrailli Bakan Ben-Gvir'e karşı yaptırım uygulamasını istediğini de ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaşmıştı .

X'teki paylaşımında “İsrail'e hoşgeldiniz” diye yazan ve İsrail bayrağı sallayan Ben Gvir'in videosunda Aşdod Limanı'na getirilen aktivistlere yapılan kötü muameleler kameralara yansımıştı.