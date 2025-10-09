İsrailli aşırı sağcı bakandan, "hükümetten çekiliriz" tehdidi

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esirler döneceği için mutlu olduklarını iddia ederken Gazze'ye saldırıların hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.



Müebbet hapis cezasına çarptırılmış İsrail hapishanelerindeki 250 Filistinli esirin serbest bırakılmasının çok ağır bir bedel olduğunu öne süren Ben-Gvir, anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve Yahudi Gücü Partisi olarak hükümet toplantısı sırasında anlaşmaya karşı çıkacaklarını açıkladı.



Aşırı sağcı bakan, ana hedefin "Hamas yönetiminin ortadan kaldırılması" olduğunu ve Netanyahu'nun kendisine bu konuda söz verdiğini savundu.



"Aldatılmaya izin vermeyeceğiz." iddiasında bulunan Ben-Gvir, Hamas yönetimi varlığını sürdürürse Yahudi Gücü Partisi olarak hükümetten çekileceklerini açıkladı.



Öte yandan İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi görüşen İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona ererken anlaşmanın onaylanacağı genişletilmiş kabine toplantısının gecikmeli başlayacağı bildirildi.



İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, akşam saatlerinde İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile görüştüğü, hükümet toplantısındaki gecikmenin bu sebeple yaşandığı kaydedildi.