İsrailli aşırı sağcı bakandan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrailliler sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskınlar gerçekleştirdi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 1151 kadar Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına katıldığı ifade edildi.



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de ilerleyen saatlerde beraberindeki geniş polis ekibiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

MESCİD-İ AKSA'DA SÜREGELEN BASKI



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.



Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.



İsrail'in eski Başbakanı Ariel Şaron'un, 2000 yılında yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi Filistin topraklarında birkaç yıl devam eden ikinci intifadanın ilk kıvılcımı olmuştu.

