İsrailli asker, işkencelerle gündeme gelen Sde Teiman gözaltı merkezindeki tanıklığını anlattı

Sessizliği Kırmak (Breaking the Silence) adlı sivil toplum kuruluşu, bir İsrailli askerin, işkence ve cinsel istismar vakalarıyla bilinen Sde Teiman gözaltına merkezindeki tanıklıklarını rapor etti. İsrailli yedek asker, Filistinli esirleri dövmesi gerektiğinin söylendiğini ve fotoğraf çekmemesinin istendiğini belirtti. Ayrıca Filistinlilerin gözlerinin bağlı olduğunu ve kuralları ihlal etmeleri halinde onları cezalandırmak konusunda "hareket özgürlükleri" olduğunu ifade etti.

İsrailli asker, işkencelerle gündeme gelen Sde Teiman gözaltı merkezindeki tanıklığını anlattı

ve cinsel istismar vakalarıyla bilinen 'in Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde görevli bir yedek asker, tanıklığını anlattı.

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini ortaya çıkaran Sessizliği Kırmak (Breaking the Silence) adlı sivil toplum kuruluşu, ismi verilmeyen askerin gözaltı merkezinde karşılaştığı olayları rapor etti.

Yedek asker, kendisine Filistinli esirleri dövmesi gerektiğinin söylendiğini belirtirken, işlenen zulümlerin gizli kalması için fotoğraf çekmemesinin istendiğini ifade etti.

İsrailli asker şunları anlattı: 

"Yedek askerlik görevim sırasında Sde Teiman'daydım. Ortalıkta mekana ilişkin bir tür gizem vardı. Bana fotoğraf çekmememi söylüyorlardı. Sde Teiman'a gitmeden önce onlar (askerler) bana onları (tutukluları) dövmem, kötü bir koku ve sert manzaralara hazırlıklı olmam gerektiğini söyledi. (Gözaltı merkezinin içindeki hastanenin) deney laboratuvarı gibi olduğunu duydum." 

"AHIR DİYE TANIMLIYORLARDI"

Merkezde iki hücreli bir yerde nöbet tuttuğunu, hücrelerin büyük olduğunu ve askerlerin buralara "ahır" dediğini aktaran İsrailli asker, şöyle devam etti:

"Hücrelerin birinde 70, diğerinde 100 kişi vardı. İneklerin bulunduğu ahırlar gibi kapalı bir mekanda çok ince şilteler üzerinde sıralar halinde oturuyorlardı ve ışıklar her zaman açıktı. Herkesin gözleri bağlı ve ellerinde plastik kelepçeler vardı. İlk iki sırada tutukluların uzanmasına izin verilirken, diğer tutuklular bağdaş kurarak oturuyorlardı. Sabah oraya vardım ve onları bu şekilde gördüm; 16 ila 60 yaş arası erkekler, hepsi birbirinin aynı gri eşofmanlarla oturuyordu."

Merkezde daha fazla hücre olup olmadığı sorusuna İsrailli asker, "Evet, yaşlılar ve tekerlekli sandalyeli amputeler için ahırlar da var" yanıtını verdi.

"IŞIKLAR ASLA KAPANMIYORDU"

İsrailli asker, her tarafı dikenli teller ve duvarlarla çevrili olduğunu söylediği Sde Teiman'da, "iki portatif tuvalet ve bir el yıkama alanı bulunduğunu, tutukluların haftada bir kez duş almasına izin verildiğini" aktardı.

Geceleri asla ışıkların kapanmadığını aktaran İsrailli asker, "kalabalığı kontrol altına almak için yelekleri, miğferleri, içinde silah bulunan bir kutuları ve bir isyan çıkması durumunda her türlü ses bombası ve göz yaşartıcı gazlarının bulunduğunu" aktardı.

"BAĞDAŞ KURUP DİK OTURMAK ZORUNDAYDILAR"

Güvenliği sağlamaktan uzak bir şekilde görevlerinin, alıkonulan Filistinlilerin birbirleriyle konuşmamalarını ve doğru oturduklarını kontrol etmek olduğunu kaydeden asker, "Bütün gün bağdaş kurup dik oturmak zorundaydılar. Bazen bazıları öne ya da arkaya doğru eğiliyordu. Buna izin yoktu. Gözleri bağlıydı ve göz bağının altından bakmaları yasaktı. Kuralları ihlal etmeleri halinde onları cezalandırmamıza izin veriliyordu" ifadelerini kullandı.

İsrailli asker, kendilerine verilen talimatlara ilişkin de "Bize hareket özgürlüğü verdiler. Bu aslında askerin kim olduğuna bağlıydı. Bazıları (tutukluların haklarını ihlal etme konusunda) daha proaktifti, bazıları değildi" dedi.

"İsrail'in Guantanamosu"nun kapatılması talebine yönelik duruşma başladı

"İsrail'in Guantanamosu"nun kapatılması talebine yönelik duruşma başladı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Filenin Sultanları yarı finalde: TVF Başkanı Üstündağ NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu, yeniden Han Yunus'a operasyon başlattı

İsrail ordusu, yeniden Han Yunus'a operasyon başlattı

Taylor Swift konserine saldırı iddiası: Bir kişi daha gözaltına alındı

Taylor Swift konserine saldırı iddiası: Bir kişi daha gözaltına alındı

İspanya polisinin aradığı Katalan ayrılıkçı lider Puigdemont, Belçika'ya döndü

İspanya polisinin aradığı Katalan ayrılıkçı lider Puigdemont, Belçika'ya döndü

ABD'den İran'a misilleme uyarısı: "Yeni hükümet için yıkıcı olur"

ABD'den İran'a misilleme uyarısı: "Yeni hükümet için yıkıcı olur"

İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

İsrail, "Hamas karargahı" iddiasıyla Gazze'deki okulları hedef alıyor

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: İki kişi öldü

İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırı: İki kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...