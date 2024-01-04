İsrailli askerin orduya ait üsten ekipman çaldığı ortaya çıktı

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, İsrailli bir askerin 11 Ekim'de orduya ait nerede olduğu belirtilmeyen üsteki konteynerlerden birine girdiği bildirildi.



Kimliği açıklanmayan askerin konteynerdeki ekipmanı çaldığı ifade edildi.

Söz konusu askerin 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen bir başka askerin şahsi bilgisayarını da çaldığı kaydedildi.



Haberde, olayın nasıl ortaya çıkarıldığı veya söz konusu askerin gözaltına alınıp alınmadığı, çalınan ekipmanın türü gibi bilgilere yer verilmedi.