İsrailli baba, oğlunun ölümünden Netanyahu’yu sorumlu tuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına ilişkin Tel Aviv Merkez Mahkemesi’nde ifade verdiği sırada, 7 Ekim 2023 saldırısında hayatını kaybeden bir İsraillinin babası tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı "1000 dosya" adıyla bilinen davada ifade vermeye devam etti. Netanyahu’nun duruşma sırasında Savunma Bakanlığı’nda toplantıya katılma gerekçesiyle bir saatlik ara talebi mahkemece kabul edildi.

Yoram Yehudai adlı baba, oğlu Ron’un ölümünden Netanyahu’yu sorumlu tuttu ve duruşma sırasında bağırarak, "Sen benimle görüşmeyi reddediyorsun, bir hükümet soruşturma komisyonu kurulacak, anladın mı?" dedi. Yehudai, bu sözlerinin ardından güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.

Söz konusu dava, Netanyahu ve ailesinin iş insanlarından değerli hediyeler aldığı ve karşılığında çeşitli imtiyazlar sağladığı iddialarını içeriyor. Netanyahu’nun, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’in askeri üslerine ve yerleşimlerine düzenlediği saldırılara karşı alınan önlemlerdeki başarısızlıktan sorumlu tutulmamak için geniş yetkili bir devlet soruşturma komisyonuna karşı çıktığı biliniyor. Başbakan, bunun yerine sınırlı yetkilere sahip bir siyasi komisyon kurulmasını savunuyor.

Netanyahu, önceki günkü oturumda da "önemli bir siyasi toplantıya katılması gerektiği" gerekçesiyle ifadesinin erken sonlandırılmasını istemişti. Başbakan, daha önce de duruşmalardan "yurt dışı gezileri” veya "Gazze’deki saldırılarla meşgul olması" gibi gerekçelerle kaçınmıştı.

GÖREVDEYKEN YARGILANAN İLK İSRAİL BAŞBAKANI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.