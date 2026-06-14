İsrailli bakan: Atılan her roket için Beyrut'ta 10 bina yıkılsın

Smotrich, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakereleri işaret ederek, Hizbullah 'ın durumdan faydalanıp İsrail 'in kuzeyini vurmasına izin verilmeyeceğini ileri sürdü.

İsrail'e yönelik her roket veya insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binanın bombalanması gerektiğini savunan Smotrich, bunun hemen bu gece yapılması çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan 'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı yerleşimlerde sirenler çaldığını bildirdi.

Açıklamada, roketlerin Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail birliklerini hedeflediği belirtilerek, olayda yaralanan olmadığı ileri sürüldü.

Ayrıca İsrail basını, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatılan bir İHA'nın sınırdan sızdığını, bu nedenle İsrail'in kuzeyindeki 2 yerleşimde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 3 bin 756'ya yükseldi, 11 bin 632 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, 11 Haziran'daki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin öldüğünü bildirmişti.