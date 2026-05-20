İsrailli Bakan dalga geçti. Sumud Filosu aktivistlerine askerlerden kötü muamele
20.05.2026 15:36
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir
Sumud Filosu'ndaki aktivistleri alıkoyan İsrail'de aşırı sağcı bakan Ben Gvir, X üzerinden aktivistleri provoke etmeye çalıştığı bir video yayınladı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı.
“İsrail'e hoşgeldiniz” diye yazan ve İsrail bayrağı sallayan Ben Gvir'in videosunda Aşdod Limanı'na getirilen aktivistlere yapılan kötü muameleler kameralara yansıdı.
İsrailli görevlilerin bir aktivisti darp ettiği görülürken, diğer aktivistlerin yerde secde pozisyonunda tutuldukları ve bir geminin güvertesinde dikenli tellerle çevrili bir alanda tutuldukları görüldü.
İsrailli güvenlik yetkililerinin zorla aktivistleri bir yerden bir yere sürüklediği de kameralara yansırken İtamar Ben Gvir'in bazı aktivistlerle dalga geçtiği, "Umarım Başbakan Netanyahu sizi Ketziot Cezaevi'nde bizimle olabildiğince uzun süre tutar." dediği duyuldu.
Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığıda görülürken Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği de duyuldu.
Sumud Filosu'ndaki alıkonulan aktivistlere yapılan muamele kameralara yansıdı
Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı da görülüyor.
İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.