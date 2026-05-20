İsrailli Bakan dalga geçti. Sumud Filosu aktivistlerine askerlerden kötü muamele

İsrailli güvenlik yetkililerinin zorla aktivistleri bir yerden bir yere sürüklediği de kameralara yansırken İtamar Ben Gvir'in bazı aktivistlerle dalga geçtiği, "Umarım Başbakan Netanyahu sizi Ketziot Cezaevi'nde bizimle olabildiğince uzun süre tutar." dediği duyuldu.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığıda görülürken Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği de duyuldu.