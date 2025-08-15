İsrailli bakan, hücresini basıp Filistinli lider Bergusi’yi tehdit etti

İsrail’de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre aşırı sağcı Bakan, ülkenin güneyindeki Ramon Hapishanesi’nde tutulan Ulusal Kurtuluş Hareketi "El Fetih" Merkez Komite üyesi Bergusi’nin hücresine baskın yaptı.

2002'den beri kesintisiz hapiste tutulan Filistin direnişinin simge ismi Bergusi’yi tehdit eden Ben-Gvir, "İsrail halkına kim bulaşırsa, kim çocuklarımızı katlederse, kim kadınlarımızı katlederse, onları yok edeceğiz. Bizi yenemeyeceksiniz." dedi.



İsrailli Kanal 7, Ben-Gvir’in Bergusi’nin hücresine düzenlediği provokatif baskının görüntülerini de yayınladı.



Görüntülerde, Bergusi'nin sağlık durumunun kötü olduğu dikkat çekti.



1987'deki ilk İntifada ve 2000 yılındaki ikinci İntifada'nın en önemli liderlerinden biri olan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de hücrede tutuluyor.



İsrail, El Fetih Hareketi Merkez Konseyi üyesi Bergusi'ye 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.