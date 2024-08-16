İsrailli bakan İran'a saldırmak için destek istedi, Fransız mevkidaşından ret geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail'i vurması halinde İran'a “saldırmak için” Fransız ve İngiliz mevkidaşlarından destek beklediğini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Stephan Sejourne, diplomasinin altını çizerek, bu saldırıya karşılık vermeyi tartışmanın “uygunsuz” olacağını dile getirdi.

İsrailli bakan İran'a saldırmak için destek istedi, Fransız mevkidaşından ret geldi

Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve Dışişleri Bakanı David Lammy, Kudüs'te Dışişleri Bakanı Israel Katz ile bir araya geldi.

Katz, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarına, İsrail'i vurması halinde İran'a “saldırmak için” destek beklediğini söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Katz, Sejourne ve Lammy'ye “İran saldırırsa, koalisyonun sadece savunmada değil İran'daki önemli hedeflere saldırmada da İsrail'e katılmasını bekliyoruz” dedi.

Lammy ile birlikte İsrail'e ortak bir ziyarette bulunan Sejourne ise herhangi bir saldırının gerçekleşmesini engellemek için diplomasi yoğun bir şekilde devam ederken, bu saldırıya karşılık vermeyi tartışmanın “uygunsuz” olacağını söyledi.

Fransız bakan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz diplomatik bir çözüm için çalışırken İsrail'in vereceği bir karşılıktan bahsetmek uygunsuz olur. İran'ın misillemesini önlemek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Üç bakanın görüşmesi, Doha'da Gazze için ateşkes ve rehine anlaşması içinmüzakereler devam ederken gerçekleşti.

Yahudi yerleşimciler İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Jit köyüne dün saldırı düzenleyerek bir Filistinli'yi öldürmüştü.

Sejourne bu saldırıya da değinerek, “Ateşkes anlaşmasına yönelik müzakere sürecini tehlikeye atabilecek herhangi bir eylem kabul edilemez” dedi.

Lammy ise şiddet eylemlerini “iğrenç” olarak nitelendirdi ve “en güçlü ifadelerle” kınadığını söyledi.

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