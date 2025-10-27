İsrailli bakan: Türkiye bize karşı tavrını yaptırımlarla ortaya koydu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Saar, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), Tel Aviv yönetiminin Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarını desteklemesi yönündeki kararına değindi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile "kesinlikle çalışmayacaklarını" söyleyen İsrailli bakan, uluslararası yargının kararlarını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.



Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu" dedi.

"ÇEKİLME SİLAHSIZLANMAYA BAĞLI"



Bakan ayrıca İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin, "Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğunu" iddia ederek bunun ardından anlaşmadaki yükümlülükleri gereğince Gazze'den çekilmeyi gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

BATI ŞERİA'YI İLHAK TARTIŞMASI



İsrail'in, işgal ettiği Batı Şeria'yı ilhak etmesine yönelik yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ön oylamada onaylanmasına da değinen Saar, tasarının muhalefet tarafından getirildiğini iddia etti.

Saar, tasarının, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail ziyareti sırasında Meclis'e getirilmesinin "ne akıllıca ne de sorumlu olduğunu" söyledi.



Saar, hükümetin bu adımı desteklemeyeceğini, dolayısıyla İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı yasa tasarısının Meclis'ten geçmeyeceğini kaydetti.



TRUMP: İSRAİL BÜTÜN DESTEĞİ KAYBEDER

Tasarı 22 Ekim'de, İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail’in Batı Şeria'nın ilhakında ısrar etmesi hâlinde ABD'nin desteğini kaybedeceğini söyledi.

Trump, Time dergisine 15 Ekim'de verdiği ve 23 Ekim’de yayımlanan röportajda, ilhak konusunda, “Böyle bir şey olmayacak. Çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail ABD'nin tüm desteğini kaybeder” dedi.

