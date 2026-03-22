İsrailli Bakan'a tepki: "Sadece ölüm saçıyorsun!"

İran'ın misilleme saldırısında vurulan İsrail'in Arad kentinde aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e tepki gösterildi. İran füzesinin isabet ettiği bölgeyi ziyaret eden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Yahudi Nazi!", "Sadece ölüm saçıyorsun!" tepkileriyle karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Arad sakini bir kadının aşırı sağcı Ben-Gvir'e "Sen bir Yahudi Nazisin. Sadece ölüm saçıyorsun! Burada ne işin var? Kasabamdan defol git." diye bağırarak tepki gösterdiği görüldü.

İsrail kabinesinde İran'a başlatılan saldırıların en ateşli destekçilerinden Ben-Gvir'in derhal kentten "defolup gitmesini" isteyen kadın, "Tüm bu ölümlerden sen sorumlusun!" şeklinde bağırdı. Çevredekiler de kadına destek olarak Ben-Gvir'in kenti terketmesini istedi.

Ben-Gvir’in gece saatlerinde gittiği Arad kentinde İran misillemesi nedeniyle İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kızıl Davud Yıldızı açıklamasında, hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta ve 55'inin hafif olduğu belirtilirken, 4 kişinin de panik nedeniyle tedaviye alındığı kaydedilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.