İsrailli bakandan ateşkes yorumu: "Savaşı şimdi durdurmak aptallık olur"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki savaşı şimdi sonlandırmanın büyük bir aptallık olacağını öne sürdü. Smotrich, sosyal medya platformu X'te, "Hamas çöküyor ve ateşkes için yalvarıyor. Sondan hemen önce durmak ve toparlanıp bizimle tekrar savaşmasına izin vermek anlamsız bir ahmaklık olur" paylaşımında bulundu.

İsrailli bakandan ateşkes yorumu: "Savaşı şimdi durdurmak aptallık olur"

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada İsrail'in 'ye yönelik askeri saldırısını şimdi durdurmasının büyük bir hata olacağını söyledi.

İsrailli yetkililer, Hamas ile imzalanabilecek olası bir ateşkes anlaşması konusunda arabulucular aracılığıyla görüşmeleri sürdürüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar koalisyonunun parçası olan aşırı sağcı bir partiye başkanlık eden Smotrich ise ateşkes görüşmelerinin gölgesinde bu yorumu yaptı.

Aşırı sağcı bakan sosyal medya platformu X'te, "Hamas çöküyor ve ateşkes için yalvarıyor. Düşmanı ezene ve kırana kadar boynunu sıkmanın tam zamanı. Şimdi, sondan hemen önce durmak ve toparlanıp bizimle tekrar savaşmasına izin vermek anlamsız bir ahmaklık olur" paylaşımında bulundu.

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