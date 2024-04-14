İsrailli bakandan ezici saldırı çağrısı

İran'ın bir süredir beklenen İsrail'e misilleme saldırısını gerçekleştirdi. İsrail, 200'den fazla insansız hava aracı ile hedef alındı. İsrail'in ise saldırıya nasıl tepki vereceği mreak konusu. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "ezici saldırı" çağrısı yaptı.

İsrailli bakandan ezici saldırı çağrısı
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'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından "ezici saldırı" çağrısı yaptı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail’in hava savunma sistemlerini överek, İran’a karşı “ezici” saldırı düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Ben-Gvir, “Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

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