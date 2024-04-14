İsrailli bakandan ezici saldırı çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın dün gece ülkesine yönelik hava saldırısının ardından "ezici saldırı" çağrısı yaptı.



Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail’in hava savunma sistemlerini överek, İran’a karşı “ezici” saldırı düzenlenmesi gerektiğini savundu.



Ben-Gvir, “Şu ana kadar etkileyici bir savunma, şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.