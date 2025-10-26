İsrailli bakandan Gazze'de yıkıma devam talimatı

Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail bir yandan bölgedeki yıkıma da devam etme kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz konuya dair açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Katz, Gazze Şeridi'ndeki tünellerin yıkımı, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasının kendileri için stratejik hedef olduğunu yazdı.

Bölgedeki tünellerin yaklaşık yüzde 60'ının hala kullanılabilir olduğunu söyleyen İsrailli bakan, bunların tamamının yıkılması gerektiğini öne sürdü.

Yirsael Katz, bu nedenle Gazze Şeridi'nin ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail kontrolünde kalan bölgesinde yıkıma devam etme talimatı verdiğini duyurdu. Katz, Bu kararın ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler çerçevesinde alındığını belirtti.



GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girdi. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını ise sürdürüyor.

