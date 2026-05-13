İsrailli Bakan'dan itiraf: ABD uçaklarının varlığı ülkeye zarar veriyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İran'la savaşın henüz sona ermediğini söyleyerek, havalimanlarının ABD uçaklarınca işgal edilip askeri üsse dönüştüğünü ve bunun da ekonomik olarak İsrail'e zarar verdiğini ifade etti.

İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları yenileyip yenilemeyeceğine veya operasyonu sonlandırıp şu anda Ben-Gurion ve Ramon havalimanlarında konuşlu çok sayıdaki ABD askeri yakıt ikmal uçağını geri çekip çekmeyeceğine dair vereceği kararı bekliyor.

İran ile savaş ve ABD askeri uçaklarının süregelen varlığı, toplamda yaklaşık 100 uçak işleten İsrailli hava yolu şirketlerinin operasyonlarını doğrudan kısıtladığı ifade edilirkenıbazı uçakların yurt dışında park etmeye zorlandığı ifade edildi.

Eliat kentinde bir konferansta konuşan Regev, hem Ben-Gurion hem de güneydeki Ramon havalimanlarının her bakımdan askeri üs haline geldiğini kabul etti, Regev, ABD tanker uçaklarının orada bulunma nedenini "Çünkü İran ile işimizi henüz bitirmedik." sözleriyle açıkladı.

Regev, havalimanlarındaki yolcu sayılarının düştüğüne işaret ederek, ABD uçaklarının sivil havalimanlarından askeri üslere nakledilmesini önerdiğini ve İsrail'in bu konuda Washington'un koordinasyonunu beklediğini söyledi.

Durumun İsrailli hava yolu şirketleri üzerindeki doğrudan etkisine dair Regev, "Günün sonunda, İsrail uçakları yurt dışında park ediliyor ve bu çok paraya mal oluyor. Hava yolu şirketlerinin zararlarını karşılamamız gerekecek, aksi takdirde hayatta kalamazlar. Ayrıca ek yabancı hava yolu şirketlerinin de İsrail'e dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. İsrailli Bakan Regev, mevcut tablonun ekonomik olarak İsrail'e zarar verdiğine dikkati çekti.

BÖLGEYE UÇUŞ YASAĞI KALKACAK MI?

Hava yolu şirketlerinin Ben-Gurion'a dönüş meselesi, bölgeye yönelik uçuş uyarısını tekrar uzatıp uzatmayacağını bugün açıklaması beklenen Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan da etkileniyor.

Ekim 2023'ten önce İsrail'e 100'den fazla yabancı hava yolu şirketi uçarken, bugün bu sayının 21 olduğu belirtildi.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Shmuel Zakai, ülkede ABD'nin İran'a saldırılar öncesinde başlayan ve ateşkes sonrasında da yoğun şekilde devam eden Amerikan askeri yığınağına ilişkin, "Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü." ifadelerini kullandı..