İsrailli bakandan nükleer bomba açıklaması: Olasılıklardan biri

İsrail'in Gazze'ye saldırıları tam 30 gündür aralıksız sürüyor. Gece boyunca kent havadan yoğun şekilde bombalandı. Gazze'dense İsrail'e çok sayıda roket atıldı. Hava savunma sistemi Demir Kubbe, roketleri Tel Aviv üzerinde önledi.

Hamas güçleri ile İsrail kara birlikleri arasında da şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İSRAİLLİ BAKANDAN NÜKLEER BOMBA AÇIKLAMASI

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.



"GAZZE'DEKİLER İRLANDA VEYA ÇÖLE GİDEBİLİRLER"



Eliyahu, Gazze'nin yeniden işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istedi.



Gazze'de yaşayan Filistinlilere ne olacağı yönündeki soruya ise Eliyahu, "İrlanda'ya da çöllere de gidebilirler, Gazze'deki 'canavarlar' kendileri çözüm bulmalı." cevabını verdi.



İSRAİL'DEN MÜLTECİ KAMPINA SALDIRI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu.



Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Reuters ise ölü sayısını 51 olarak duyurdu.