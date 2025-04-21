İsrailli bakandan skandal açıklama: "Esirler en önemli hedef değil"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlere ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

İsrail radyosuna konuşan Smotrich, "Gerçeği söylememiz gerekiyor, esirlerin geri getirilmesi hükümetin en önemli hedefi değil" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Hamas'ı hedef alan açıklamalarıyla devam eden Smotrich, "Elbette bu çok önemli bir hedef ama 7 Ekim gibi bir şeyin bir daha yaşanmamasını istiyorsanız, Hamas'ı yok etmeniz gerekir ve bu da Hamas'ın Gazze'de kalamayacağı anlamına gelir" dedi.

"AİLELERİN BU SABAH SÖYLEYECEĞİ YOK"



Aşırı sağcı Bakan Smotrich'e tepki gösteren Esir Aileleri Forumu, "Ailelerin bu sabah söyleyecek kelimesi yok, tek hissettikleri utanç.

Bakan en azından halka acı gerçeği gösteriyor, bu hükümet kasıtlı olarak rehinelerden vazgeçmeyi seçti" açıklamasını yaptı.