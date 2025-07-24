İsrailli bakandan skandal açıklama: "Gazze'yi Yahudileştireceğiz"

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, yerel bir radyoda katıldığı programda skandal açıklamalara imza attı.

Eliyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin yok edilmesi için çabaladığını, bölgedeki Filistinlileri sürgün edip buraya yerleşimcileri dolduracaklarını ve "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" savundu.



Daha önce Gazze'ye atom bombası atılmasının "seçenekleri arasında olduğu" açıklaması yapan Eliyahu, İsrail hükümetinin Gazze'nin yok edilmesine yönelik çaba gösterdiğini söyledi.



Bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilerek başka ülkelere gönderileceği ve Gazze'ye Yahudi yerleşimcilerin yerleştirileceği yönündeki haberlere de değinen Eliyahu, "Gazze'nin tamamı Yahudi olacak" ifadesini kullandı.



İsrailli bakan ve milletvekilleri sık sık Gazze'nin tamamının işgal edileceği ve buradaki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edileceğini dile getiriyor.



İsrail Meclisi'nde bu hafta bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi ve buralara yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesi ele alınmıştı.



İSRAİL'İN SÜRGÜN PLANI



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.



Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.



Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.