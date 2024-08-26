İsrailli bakandan skandal açıklama! Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini söyledi.

İsrailli bakandan skandal açıklama! Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istiyor
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Ordu Radyosu'na konuşan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, skandal bir açıklamaya daha imza attı.

Mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" şeklindeki soruya Ben-Gvir, "Evet" cevabını verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "aşırı sağcı bakanın uyarılması" çağrısında bulundu.

Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının "kan dökülmesine" yol açabileceği konusunda uyardı.

SIK SIK BASKIN DÜZENLİYOR

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek" ifadelerini kullanmıştı.

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