İsrailli Bakan'dan skandal paylaşım

Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.



X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerine kullandı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.