İsrailli bakandan skandal tasvir: Yahudi devleti Şam'a kadar uzanacak





Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeselde İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in bir konuşması yer aldı.

Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle kalmayacağını söyledi ve"Bir Yahudi devleti istiyorum" dedi.

Sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" yanıtını verdi.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Yavaş yavaş" şeklinde yanıtladı.



Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır" diyerek "Büyük İsrail" politikasını tasvir etti.



Smotrich daha önce “Filistin diye bir halkın olmadığı” yönündeki açıklamalarıyla tepki toplamıştı.



"FİLİSTİN DİYE BİR HALK YOK" DEMİŞTİ



Aşırı sağcı Bakan Smotrich, 20 Mart’ta Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyaretteki konuşmasında, "Filistin diye bir halkın olmadığını" öne sürerek, bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" ifade etmişti.

Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.



HARİTASI TEPKİ ÇEKTİ

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.



Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkatleri çekmişti.



İsrail’in “Büyük İsrail” politikası, Yahudilerin kutsal kitabındaki “Vadedilmiş Topraklar” inancına ve tam sınırları belli olmamakla birlikte bugün Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarına doğru genişlemeyi öngören hedefe dayanıyor.