İsrailli Bakan'dan Sumud Filosu aktivistlerine taciz. Kötü muameleye tepkiler çığ gibi

Ben-Gvir'in aktivistlerin bulunduğu yerde İsrail bayrağı salladığı, "Çok yaşa İsrail" diye bağırarak onları tahrik etmeye çalıştığı da görülüyor.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze ’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoymuştu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: AKTİVİSTLERE ŞİDDETİ KINIYORUZ



İsrailli bakana Türkiye Dışişleri Bakanlığından da tepki geldi. Açıklamada, “İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz.” denildi.



Gvir'in İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olduğu belirtilen açıklamada, “Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup, en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.



KENDİ HÜKÜMETİ BİLE KABUL ETMEDİ



Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir'e tepki gösterenler arasında Başbakan Benyamin Netanyahu da vardı. Netanyahu, Ben Gvir'in İsrail'in değerlerini temsil etmediğini iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben Gvir'in X paylaşımına tepki gösterdi. “Bu utanç verici gösteride, devletimize kasıtlı olarak zarar verdiniz ve bu ilk kez değil.” diyen Saar, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'na “Siz İsrail'in yüzü değilsiniz.” ifadelerini kullandı.



ABD'nin İsrail Büyükelçisi de Ben Gvir'i eleştirdi,, İsrailli Bakanın eylemlerinin "aşağılıkça" olduğunu belirtti.



İTALYA, FRANSA, BELÇİKA, KANADA, İSPANYA VE HOLLANDA İSRAİL BÜYÜKELÇİLERİNİ ÇAĞIRDI



İtalya, Fransa, Belçika, Kanada ve Hollanda İsrail’in Küresel Sumud Filosun’da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele sonrası İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "İsrailli Bakan Ben Gvir’in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu protestocuların, insan onurunu zedeleyen bu muameleye maruz kalması hoş görülemez" dedi.



Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in aktivistlere yönelik eylemlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Öfkemizi ifade etmek ve açıklama almak için Fransa'daki İsrail büyükelçisinin çağrılmasını talep ettim" dedi.



Fransa vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Barrot, İsrail tarafından gözaltına alınan Fransız aktivistlerin "saygıyla muamele görmesi ve mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması" gerektiğini açıkladı.



Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, insanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizerken, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum kabul edilemez. En temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prevot, "Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla Belçika’daki İsrail Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedim." bilgisini verdi.



Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in paylaştığı görüntülerin son derece endişe verici ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu konuyu çok, çok ciddiye alıyoruz. Bu, sivillere insani muamele meselesidir ve sizi temin ederim ki bu konuda acil olarak harekete geçiyoruz" dedi.



Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ise, görüntüleri şok edici ve kabul edilemez olarak nitelendirerek, "Tutuklulara yönelik bu muamele, temel insan onurunu ihlal ediyor. Bu konuyu İsrailli meslektaşım Gideon Sa’ar’a doğrudan ilettim ve İsrail büyükelçisini çağıracağım" dedi.



İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini talep ederek, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.