İsrailli bakanın bir ülkeye daha girişi yasaklandı

Fransa, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, kararın Smotrich'in Batı Şeria 'nın ilhakını ve Gazze 'nin "yeniden kolonileştirilmesini" aktif şekilde desteklemesi nedeniyle alındığını açıkladı.

Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dört yerleşimci örgütü liderinin ve şiddet eylemlerine karıştığı belirtilen 21 İsrailli yerleşimcinin de Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu.

“ULUSLARARASI TOPLUMUN KABUL EDEMEYECEĞİ BİR POLİTİKA”

Fransa Dışişleri Bakanı, yaptırımların Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve şiddet olaylarının artmasından sorumlu görülen kişileri hedef aldığını belirtti.

Barrot, iki devletli çözümü destekleyen uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun söz konusu politikaları kabul edemeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, kararın İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç ile koordinasyon içinde alındığı vurgulandı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNDEKİ İKİNCİ İSİM

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin liderlerinden olan Smotrich, son aylarda Fransa tarafından giriş yasağı uygulanan ikinci İsrailli bakan oldu.

Fransa, geçen ay da İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye insani yardım götüren filodaki aktivistlerle alay eden açıklamaları nedeniyle ülkeye girişini yasaklamıştı.

Smotrich ve Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağ koalisyon hükümetinin en etkili isimleri arasında yer alıyor.

DİĞER ÜLKELER DE ADIM ATTI

İrlanda da son günlerde iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi.

İngiltere ise Smotrich ve Ben-Gvir'e yönelik yaptırım kararını geçen yıl haziran ayında açıklamıştı. Daha sonra İspanya ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri benzer adımlar attı.