İsrailli bakanın nefret söylemi kısıtlandı. "Her İsrailli anneye karşılık, bin Lübnanlı anne ağlamalı"

İsrail 'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından nefret söylemlerini paylaşmaya son hızla devam ediyor.

Aşırı sağcı bakanın son paylaşımında, "Her İsrailli annenin döktüğü bir damla gözyaşına karşılık, bin Lübnanlı anne ağlamalı. Lübnan 'ın tamamı yanmalı!" ifadeleri yer alıyor.

X platformu, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle paylaşımı kısıtladı. Ancak kamu yararını gerekçe göstererek "gönderinin erişilebilir kalmasına" da karar verdi.

Provokatif çıkışlarıyla bilinen aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, son olarak Sumud aktivistlerine yönelik kötü muamelesiyle gündeme gelmişti.

SUMUD AKTİVİSTLERİNE KÖTÜ MUAMELE OLAYI

Mayıs 2026'da İsrail'in uluslararası sularda durdurduğu filodaki yüzlerce aktivist gözaltına alınırken, aktivistler kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve fiziksel şiddet iddialarında bulundu.

Ben-Gvir ise elleri arkadan bağlanmış ve diz çöktürülmüş aktivistlerin yanına giderek onları küçümseyen görüntüler paylaştı ve daha sonra aktivistlerin "teröristler gibi" muamele görmesinden "gurur duyduğunu" söyledi.

Avrupa Birliği, Avustralya ve çeşitli ülkeler görüntüleri kınarken, Avrupa Komisyonu aktivistlere yönelik muameleyi "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İsrail ise gözaltındaki aktivistlere kötü muamele yapıldığı yönündeki suçlamaları reddetti.