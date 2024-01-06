İsrailli bakanlardan hükümete eleştiri: 7 Ekim'den emniyet teşkilatını sorumlu tutmaya çalışıyorlar

Hükümet içinden isimleri açıklanmayan bazı bakanlar, İsrail devlet televizyonu KAN'a konuyla ilgili açıklamada bulundu.



KAN'a konuşan bakanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu ve başka bakanların, 7 Ekim olaylarından emniyet teşkilatını sorumlu tutacak bir söylem geliştirmeye çalıştığını iddia etti.



Açıklamayı yapan bakanlardan biri, emniyet teşkilatına yönelik bu hücumun, Netanyahu ile koordineli bir şekilde planlandığını ve mevcut durum göz önüne alındığında olağanüstü hal hükümetinin fazla bir ömrü olmadığını kaydetti.



Haberde, emniyet teşkilatına yönelik bu hücumun dozunun 4 Ocak'taki Güvenlik Kabinesi toplantısında daha da arttığı ifade edildi.



BİRÇOK BAKAN ORDU YETKİLİLERİNİ HEDEF ALMIŞTI



Saldırılar sonrası Gazze'nin durumunun ele alındığı tartışmalı Güvenlik Kabinesi toplantısında, bakanlar ve ordu arasında savaşın komutası ve esir takası konularındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklenmişti.



Çok sayıda bakanın Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dahil olmak üzere toplantıda bulunan ordu temsilcilerini hedef almasının ardından hararetli tartışmalar yaşanmıştı.



Toplantıda, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin bir soruşturmaya "2005 yılında Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında öfkelerini dile getirmişti.



İsrail basını, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere İsrail ordusunca komisyonlar kurulduğunu kaydetmişti.



Oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu aktarılmıştı.

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