İsrailli Belediye Başkanı: İran'dan atılan füzelerin hasarı akıl almaz boyutta

Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, İsrail Ordu Radyosu'na konuya ilişkin açıklama yaptı. Shama-Hacohen, " İran 'ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini" ifade etti. Shama-Hacohen, füze saldırısının kentte oluşturduğu hasara ilişkin "akıl almaz bir yıkım" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA



İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.



İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.



İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.



Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.