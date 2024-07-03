İsrailli emekli general: "Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet"

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu söyledi.

İsrailli emekli general: "Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet"
Gazze içerisindeki İsrail güçleri (Reuters)
Gazze'de Sinvar gizemi: "Yerini bilen 2 veya 3 kişi var"

Gazze'de Sinvar gizemi: "Yerini bilen 2 veya 3 kişi var"

Haberi Görüntüle

İsrailli emekli Tümgeneral YitzhakBrik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, 'in Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"HAMAS'I YENMEK İMKANSIZ"

"'de çok şey kaybediyoruz, yaşananlar büyük bir rezalet. Netanyahu ise gözlere kül savuruyor" diyen Brik, saldırıların sürdürülmesindeki ısrara atıf yaparak, "Ordu Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu biliyor ve askerler öldürülüyor" ifadesini kullandı.

Brik ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, süresi sona erene kadar görevde kalmak istediğini ve yalan söylediğini dile getirdi.

İSRAİLLİ GENERALLER SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey generalin, "Hamas'ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini" sağlamasa da "Gazze'deki savaşı" sonlandırmak istediklerini yazmıştı.

İsrailli generallerin, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı" sonlandırmak istedikleri, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını "tam olarak destekledikleri" iddia edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırma ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri getirme hedeflerini gerçekleştirene kadar" saldırılara devam edileceği açıklamasını yapmıştı.

"HAMAS YOK EDİLEMEYECEK BİR FİKİR"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

Hagari'nin sözlerine başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, "savaşın hedeflerine bağlı oldukları" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...