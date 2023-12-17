İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu’ya tepkili: "Vaktimiz yok"

İsrailli esir yakını, elinde taşıdığı kum saatini kaldırarak, "Vaktimiz yok, bu yüzden hem burada hem de ABD’de bu kum saatiyle dolaşıyorum. Esirler için zaman doluyor." uyarısında bulundu.



Kardeşi Gazze’de esir tutulan bir diğer İsrailli Dany Elgarat, 3 İsrailli esirin öldürüldüğü olaydan, onları öldüren İsrail askerlerinin değil, "onları oraya gönderenlerin sorumlu olduğunu" ifade etti.



Elgarat, "İsrail hükümeti, Hamas’la bir esir takas planı" açıklayana kadar Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı karargahı önünde "kamp kurma" eylemi yapacaklarını anlattı.



Esir yakını Inbal Zach da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetimizden onları (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmesini istiyoruz. Bekleyecek daha fazla vakitleri yok." dedi.



Zach, "İsrail hükümetinden sadece bizimle konuşmasını ve ellerinde nasıl bir anlaşma olduğunu, masada ne olduğunu bize bildirmelerini istiyoruz. Çünkü sevdiklerimizin gündemin dışında tutulmalarını istemiyoruz. Onların canlı bir şekilde geri getirilmeleri hükümetin başlıca gündemi olmalı." ifadelerini kullandı.