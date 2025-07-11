İsrailli eski bakandan Hamaney'e tehdit mektubu

İsrail ve İran arasında 12 günlük savaşın ardından ilan edilen ateşkes sürerken, İsrail'in eski savunma bakanı Yoav Gallant, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirmesi halinde Tel Aviv'in bu tesislere yeni saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.



Gallant, İran lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.



Tahran yönetiminin Tel Aviv'e karşı tutumu karşısında birçok iddiaya yer veren Gallant, "İran'ın İsrail'i vekil güçleri aracılığıyla kuşatmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu" ileri sürdü.



"GÖRDÜĞÜMÜZÜ VURACAĞIZ"

Gallant, Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmak için "Hamaney'den izin istediğini" ancak İran liderinin bunun reddettiğini iddia etti.



İran'ın 90 milyon nüfusa sahip ve yüz ölçümü olarak İsrail'den 60 kattan fazla büyük olduğunu anımsatan Gallant, İran'ın "bugün her zamankinden daha savunmasız olduğunu" öne sürdü.



Gallant, Tahran'ın önünde bazı seçenekler olduğu ancak bunların hiçbirinin "kolay olmadığı" yorumunu yaparak, "Nükleer gelişimi hızlandırabilirsiniz ama inşa ettiğinizi muhtemelen göreceğiz ve gördüğümüzü vuracağız" ifadesini kullandı.



İran'ın "nükleer silah elde etme" yoluna gitmesi halinde bundan haberdar olacaklarını savunan Gallant, bu adamı atması halinde "Tahran'a ağır bedel ödeteceklerini" ileri sürdü.



Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'ye yönelik saldırılar dolayısıyla Netanyahu'nun yanı sıra Gallant hakkında da tutuklama kararı çıkarmıştı.