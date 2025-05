İsrailli eski rehine, ABD’de gözaltına alındı

İsrailli eski esir asker Liri Albag’ın 25 Mayıs Pazar günü ABD’deki JFK Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi.



The Jerusalem Post gazetesinin aktardığına göre, Albag, ABD’nin sistemlerinde “halen rehine olarak kayıtlı olması dolayısıyla” tatil için gittiği New York’taki havalimanında gözaltına alınarak sorguya alındı.



“SEBEP, GÜNCELLEMEDE YAŞANAN GECİKME"



İsrail basınına yansıyan haberlere göre, planlanmış seyahati için ailesiyle birlikte havalimanına giden Albag, ABD’deki sistemlerde hâlâ rehin tutulduğunun yazılması sebebiyle sorgulanmak üzere gözaltına alındı.



Eski esir, bir saat boyunca sorgulandıktan sonra İsrail Konsolosluğu’nun bir çalışanının yardımı sonrası serbest bırakıldı. New York’taki İsrail Konsolosluğu, hafta sonu Anma Günü tatili dolayısıyla kapalıydı.



Albag’ın gözaltına alınmasının ABD veri tabanı sistemlerinin güncellenmesinde yaşanan gecikmeden kaynaklandığı, Albag’ın salıverilediğine dair bilginin ABD’nin veritabanında yer almadığı ifade edildi.



“BAŞKA BİRİNİN ONUN KİMLİĞİNİ KULLANDIĞINI DÜŞÜNDÜLER”



Albag’ın babası Eli, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, “(Kızım) hâlâ rehine olarak kayıtlıydı. Başka bir kişinin onun kimliğini kullanarak (ABD’ye) girdiğini düşündüler” ifadelerini kullandı.



Kanal 12’nin haberine göre, Başkonsolos Ofir Akunis, İsrail’e dönmeden önce Albag’ın ABD’ye girmesine izin verildiğinden emin oldu.



Albag, 7 Ekim 2023’te Naama Levy, Karina Ariev, Agam Berger ve Daniella Gilboa ile birlikte Nahal Oz askeri üssünden rehin alınmıştı. Esir asker Albag, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında 477 gün sonra serbest bırakılmıştı.