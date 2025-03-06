İsrailli fenomenlerden Tiktok’ta skandal akım: Gazzeli çocukların acılarıyla alay ediyorlar

Middle East Eye’da yer alan habere göre İsrailli fenomenler, başlattıkları yeni Tiktok akımında, kendilerini hayali bir insani yardım kuruluşunun temsilcileri olarak tanıtıp aile üyelerini ve arkadaşlarını arayarak Filistinli çocuklar için bağış istiyor.



Arayanlar genellikle öfke, bağırma ve küfürle tepki veriyor, ardından da mizahi bir şekilde platforma yüklenen videolarda kendilerini ifşa ediyorlar.



İsrailli sosyal medya fenomeni Yakir Bar Zohar, yoldan geçenlerden Gazze'deki çocuklar için bağış istediği bir video paylaştı.



Binlerce beğeni ve paylaşım alan videoda, bir adam aç çocuklara bağış yapma isteğini kabul ediyor, ancak Bar Zohar şaşırıyor ve “terörist olacak çocuklara” bağış yapmak istediğinden emin olup olmadığını soruyor.



Geçen hafta yayınlanan bir başka videoda ise genç bir kadın annesinden Gazze'deki masum çocuklar için bağışta bulunmasını istiyor.



"ACI İÇİNDE ÖLMELERİNİ" DİLEDİ

Annesi ise “Masum Gazzeli çocuklar mı? Öyle bir şey yok” diye cevap veriyor. Ardından Gazze'deki çocuklara “acı içinde ölmelerini, taşlanarak ölmelerini, oradaki tüm insanların cehennemde yanmalarını” diliyor.



Bir başka videoda, arayan kişinin babası Gazze'den gelen çocukları evinde ağırlamaktan mutluluk duyacağını söylüyor. “Onları bir direğe bağlayacağını” da ekliyor.



"EĞLENCELİ" BULUYORLAR

Yorum yapanların çoğunluğu videoları komik ya da esprili olarak yorumluyor.



Bazı kullanıcılar “Gazze'de gencinden yaşlısına masum kimse yok” görüşüne katılıyor.



Yorumlardan biri “Bu akıma bayılıyorum, ölüyorum” derken bir diğeri “Saldırgan, ırkçı, aşağılayıcı, buna bayılıyorum” dedi.



Yorumların çoğunluğu videoları desteklerken, diğer sosyal medya platformlarındaki son yeniden paylaşımlar “nefret dolu” ve “insanlıktan çıkarıcı” olarak eleştirildi.