İsrailli gazeteciden skandal: Lübnan'da bir binayı patlattı

İsrail'in en tanınmış televizyon gazetecilerinden Dany Cushmaro, Lübnan'da bir skandala imza attı.

İsrail'in en popüler haber kanalı olan Kanal 12'nin sunucularından biri olan Cushmaro, 7 Ekim 2023'ün ilk saatlerinden beri İsrail'in Gazze savaşı hakkında haber yapıyor.

Haaretz gazetesine göre ilk birkaç gün boyunca, Hamas'ın saldırısı ile ilgili eleştirel bir duruş sergiledi ve hükümeti, evlerindeki vatandaşları korumakta başarısız olduğu için eleştirdi.

Cushmaro daha sonra, Gazze ve Lübnan'da İsrail ordusunun operasyonlarına katılarak savaşa uyum sağladı. Haaretz gazetesine göre kısa sürede kendisini "propaganda makinesinin yararlı bir parçası" haline getirdi.

Hafta sonu Kanal 12, Cushmaro'nun Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünde bir binadaki patlayıcıları infilak ettirecek bir düğmeye bastığını aktardı.

Cushmaro'nun bunu yaparken keyifli olduğu görülürken, daha sonra kameraya gülümsedi “Yahudilere bulaşmayın" diye konuştu.

"FİLİSTİN VE LÜBNAN HALKINI SALDIRGAN GÖSTERİYOR"

Bir diğer İsrail yayını olan Haaretz'e göre Cushmaro'nun savaş alanından yaptığı haberler her zaman sorunluydu.

Haaretz, Cushmaro ile ilgili haberinde şu ifadelere yer verdi: "İsrailli askerlerle ne kadar gurur duyduğundan bahsediyor, ülkeleri için yaptıkları fedakarlıkları idolleştiriyor ve bir zamanlar İsrail için tehdit oluşturan bir bölgenin harabeye döndüğünü görmenin ne kadar keyifli olduğunu anlatıyor."

"İster Gazzeli ister Lübnanlı olsun, yerel halk bu tür haberlerde yer almıyor" diyen Haaretz, şunları ekledi:

"Ancak Cushmaro, onları kana susamış, açgözlü, dindar fanatikler olarak anlatma eğiliminde; bu fanatikler harika ve sakin bir hayat sürebilecekken masum İsrail'e saldırmayı ve kendi başlarına yıkım getirmeyi tercih etmişler. Kısacası, Cushmaro'nun haberleri propaganda niteliğinde. Maaşının İsrail ordusundan değil de özel bir bağımsız medya şirketinden geliyor olması ise sadece bir tesadüf."