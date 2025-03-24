İsrailli gençlerin savaş ikilemi: Ordu mu hapis mi?

İsrail'de 18 yaşını doldurmuş çoğu Yahudi İsrailli ve bazı azınlıklar için askerlik hizmeti zorunlu. Bu hizmeti yerine getirmeyi reddeden gençler, hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.



Amerikan yayın kuruluşu CNN, İsrail'in "vicdani retçilerini" inceledi.

197 GÜN HAPİS YATTI



Ülkenin merkezindeki bir askeri hapishanede yatan 18 yaşındaki Itamar Greenberg, bu isimlerden biri ve toplam 197 gün hapis yattı. Greenberg, hizmet vermeyi reddetmesinin "uzun bir öğrenme ve ahlaki hesaplaşma sürecinin doruk noktası" olduğunu söylüyor.



Greenberg savaşmayı reddetme sürecini, "Ne kadar çok şey öğrenirsem, öldürme ve baskıyı simgeleyen bir üniforma giyemeyeceğimi o kadar iyi anladım." ifadeleriyle anlattı.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SOYKIRIM

İsrail hükümeti, Gazze'deki savaşın Filistin halkına karşı soykırım anlamına geldiği yönündeki iddiaları şiddetle reddediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in kara operasyonlarını yeniden başlatmasıyla yeniden alevlenen savaşta 17 ayda 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

ASKERLİĞİ REDDETMEK DIŞLANMAK DEMEK



Greenberg, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) görev yapmak yerine hapiste yatma kararı hakkında, "Bu değişimi istiyorum ve bunun için hayatımı vereceğim" dedi.



Bu, Greenberg gibi vicdani retçiler için önemli bir karar, zira askere alınmayı reddetmek aslında dışlanmayı tercih etmek anlamına geliyor.

İSRAİL İÇİN ASKERLİK VE ORDU



İsrail'de ordu sadece bir kurumdan daha fazlası. Sosyal yapının bir parçası olan askerlik hizmeti ile laik Yahudi-İsrail kimliği derinlemesine iç içe geçmiş durumda.



Greenberg, ailesi ve arkadaşları tarafından bile antisemitik, terör destekçisi ve hain olarak adlandırıldığını söyledi.

HER YIL RETÇİ SAYISI ARTIYOR



İtirazcıları destekleyen bir örgüt olan Mesarvot'a göre, savaşın başlangıcından bu yana yalnızca bir düzine İsrailli genç vicdani nedenlerle askere gitmeyi reddetti.

Her yıl askerlik yapması gereken gençlerin ortalama yüzde 20'si askerlik yapmayı reddediyor. İsrail ordusu ise askerlik hizmetini reddetme konusunda rakam yayınlamıyor.

NETANYAHU'NUN SİYASİ ÇIKARLARI



Bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik öfke de doruk noktasına ulaştı. Protestocular, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için giderek daha anti-demokratik yöntemlere başvurduğuna inanıyor.



Birçok kişi Netanyahu'nun ülkesinin güvenliğinden çok kendi siyasi varlığını önceliklendirdiğini düşünüyor.

SAVAŞTA DÖNÜM NOKTASI



Bu duygu, savaşta önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Vicdani retçiler, devam eden saldırılara protesto olarak daha çok İsraillinin askerliği reddedebileceğini umuyor.

