İsrailli generalin ses kaydı: "Çocuk olması fark etmez, 50 bin ölüm gerekli"

İsrail televizyonu Channel 12’nin yayımladığı sızdırılmış bir ses kaydında, İsrail Askeri İstihbaratının eski başkanı Tümgeneral Aharon Haliva’nın, Gazze’de on binlerce Filistinlinin ölümünü “gelecek nesiller için gerekli” olarak nitelendirdiği duyuldu.



Haliva kayıtlarda, “7 Ekim’de yaşananlar için, orada hayatını kaybeden her bir kişi için 50 Filistinli ölmelidir. Bunun çocuk olup olmaması fark etmez” ifadelerini kullanıyor. Haliva ayrıca, “Gazze’de şimdiden 50 bin kişinin öldüğü gerçeği, gelecek nesiller için gerekli ve zorunludur” dedi.



“"YENİ BİR NAKBA" VURGUSU



Kayıtlarda Haliva, “Başka çare yok — her zaman, bedeli hissetmeleri için bir Nakba yaşamaları gerekir” ifadesini de kullandı.

“Nakba” Arapçada “felaket” anlamına geliyor ve 1948’de İsrail’in kuruluşu sırasında yaklaşık 700 bin Filistinlinin evlerinden sürülmesini ifade ediyor.



HALİVA'NIN İSTİFASI VE SAVUNMASI



Haliva, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’in güneyine düzenlediği saldırılar sırasında askeri istihbaratın başındaydı. O gün bin 200 kişi öldürülmüş, 250 kişi kaçırılmıştı. Haliva, 2024 Nisan’ında “liderlik sorumluluğunu” üstlenerek istifa eden ilk üst düzey ordu yetkilisi olmuştu.



Channel 12’nin yayımladığı uzun konuşmalarda Haliva, saldırıların sorumluluğunun sadece orduya ait olmadığını, siyasi liderlik ile iç güvenlik servisi Şin Bet’in de Hamas’ın saldırmayacağına inandıkları için hata yaptığını öne sürüyor.



Haliva, ses kayıtlarının yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada sözlerin “kapalı bir ortamda söylendiğini” belirterek pişmanlığını dile getirdi. Kayıtların “parça parça şeyler” olduğunu ve “tam resmi yansıtmadığını” savundu.



ULUSLARARASI TEPKİLER



İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş ve Gazze Şehri’ni işgal planı uluslararası kamuoyunda artan tepki çekiyor.



Geçen hafta Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “kontrolden çıktığını” söyleyerek Gazze Şehri’ne yönelik hamlenin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu belirtti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de “Netanyahu artık başlı başına bir sorun” dedi.



Hamas, Haliva’nın sözlerini “Filistin halkına yönelik suçların, düşmanın siyasi ve güvenlik liderliğinin resmi politikası olduğunu teyit ediyor” diyerek kınadı.

