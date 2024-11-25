İsrailli hahamın ölümünde yeni gelişme: Üç kişi gözaltına alındı

Bakanlık açıklamasında gözaltına alınan şüphelilerin elleri kelepçeli olarak fotoğrafları paylaşılırken iki şüphelinin 28, bir şüphelinin ise 33 yaşında olduğu kaydedildi. BAE tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.



İsrailli yetkililer, Perşembe gününden bu yana aranan haham Kogan'ın son olarak Dubai'de görüldüğünü açıklamıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayı, “Yahudi karşıtı terör eylemi” olarak tanımlamıştı. BAE'de ikamet eden Kogan aynı zamanda Moldova vatandaşıydı.



İRAN'A SUÇLAMA



Eski İsrailli politikacı Ayoob Kara, birkaç yıl BAE'de yaşayan Kogan'ın ölümünde İran'ın rolü olduğunu iddia ederken İran suçlamaları reddetti.



İran'ın abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “BAE'de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz.” denildi.