İsrailli heyet esir takası görüşmeleri için Katar'a gidecek

İsrail'in "Kanal 13" televizyonu, İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin yeni bir esir takası mutabakatı için gelecek hafta Katar'a gideceğini duyurdu.



Haberde müzakerelerde ortaya çıkacak koşullara göre arabulucular önünde Hamas'ın taleplerine hızlı yanıt verilebilmesi için Katar'a gidecek heyete özel bir yetki verileceği belirtildi.



Mossad Başkanı Barnea, Şin-Bet (Şabak) Direktörü Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır'ın da katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.



New York Times gazetesi Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamamıştı.

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