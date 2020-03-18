İsrailli iki bakan corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.



İsrail basınında yer alan haberlerde, Bakan Deri ile Hanegbi’nin, ülkenin güneyindeki Merhavim bölgesinde katıldıkları bir toplantıda corona virüs teşhisi konulan bir kişinin de bulunması üzerine karantinaya alındığı belirtildi.



Haberlerde, corona virüs teşhisi konulan kişinin Merhavim Belediye Başkanı Shai Hajaj olduğu, toplantıda yer alan milletvekilleri Ram Ben-Barak ile Alon Shuster’in de evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.



VAKA SAYISI 337'YE YÜKSELDİ



İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha corona virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi.



Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde corona virüs ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıklamıştı.



Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurmuştu.



Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların corona virüs nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.



Corona virüs önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında bir çok ticari işletmenin de 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.



KARANTİNA ÜLKESİNDE HAYAT