İsrailli İnsan Hakları Örgütü yayımladı: İsrail hapishanelerinde şiddet ve işkence

İsrailli İnsan Hakları Örgütü B'Tselem, İsrail hapishanelerinde yaşan sistematik işkence ve kötü muamele ile ilgili rapor yayımladı. "Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü" raporda, İsrail'deki sivil ve askeri 16 hapishane mercek altına alındı ve Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki hapishanelerde kalmış 55 Filistinlinin ifadelerine yer verildi.

KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE



Aralarında, akademisyenler, siyasi liderler ve çocukların da olduğu Filistinliler cezaevlerinde cinsel şiddet, aşağılanma, aç bırakılma, keyfi ve ağır şiddet de dahil olmak üzere sürekli kötü muamele ve işkenceye dayanan sistematik bir politikanın uygulandığını kaydetti.



Hapishanelerde kötü temizlik şartları, uykudan mahrum bırakma, ibadet engeli ve ibadet edilmesine yönelik cezalar, kişisel ve ortak eşyalara el konulması ile uygun tedavinin engellenmesi gibi durumlar da yaşanıyor.



İsrail güçlerinin İsrail'de bulunan binlerce Gazzeli işçiyi yasa dışı bir şekilde gözaltına aldığı kaydedilen raporda, yüzlerce Filistinlinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtiliyor.

İSRAİL İDDİALARI REDDETTİ



İngiliz Guardian gazetesinin eski mahkumlarla yaptığı röportajlar rapordaki iddiaları doğrular nitelikte. İsrail cezaevi servisi ve İsrail ordusu da tamamen yasalara uygun muamele edildiğini söyleyerek işkence iddialarını reddetti.



Geçtiğimiz ay İsrail'de Filistinli tutuklulara işkence eden askerler gözaltına alınmıştı, İsrail askerlerinin gözaltına alınması ülkedeki aşırı sağcılar tarafından protestolara neden olmuş, fanatik gruplar askerlerin tutulduğu askeri üsleri basmıştı



Öte yandan İsrailli yetkililer Filistinlilere ait 89 cenazeyi teslim etti. Parçalanmış naaşlar torbalarla Filistinli yetkililere verildi anca cenazelerin kimlere ait olduğu bilinmiyor.



Bazılarının İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu sırasında ölenler bazılarınınsa mezarlıklardan İsraillilerin çıkarıp aldığı cenazeler olduğu belirtiliyor



Gazze hükümeti İsrail güçlerinin 7 Ekim saldırılarından bu yana mezarlıklardan 2000 cenaze çaldığını iddia ediyor.

