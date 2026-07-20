İsrailli işgalciler Filistin köyüne saldırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA, El Halil'e bağlı Tevane köyünün yasadışı İsrailli işgalci yerleşimcilerin saldırısına uğradığını duyurdu.

Köye baskın düzenleyen İsrailli saldırganlar yanıcı maddeler atarak 2 ev ile Tevane Camisi'ni ateşe verdi. Yangında cami ile evlerde büyük hasar oluştu. Köy yöneticileri saldırının İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini aktardı. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.

İsrail hükümeti 2023-2025 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria ’da 185 yeni kaçak yerleşim birimi kurdu, 118 Filistinli bedevi topluluğu ise zorla yerlerinden etti.

Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail'in yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı konusunda uyarıyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da askerleri ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler aracılığıyla sürdürdüğü saldırılarda 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bine yakın kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.