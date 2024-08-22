İsrailli kaynaklar: Blinken, müzakereleri tasfiye etti

İsrailli kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladı.

İsrailli kaynaklar: Blinken, müzakereleri tasfiye etti

Yediot Ahronot gazetesi, İsrailli kaynakların, “Blinken, Netanyahu'nun ’nin teklifini kabul ettiğini ve topun artık Hamas’ın kalesinde olduğunu söyleyerek çok ciddi bir hata yaptı.” şeklindeki sözlerine yer verdi.

Kaynaklar, “müzakereleri ciddi şekilde sabote etti ve çok ciddi bir hata yaptı. Bu, saflık ve anlama eksikliğini gösteriyor.” ifadelerini kullanıldı.

Blinken’ın ABD’nin iç siyasi mülahazaları için iyimser bir tablo çizerek, Demokrat Parti’nin Chicago'daki konferansının sorunsuz ilerlemesini sağladığına dikkati çeken kaynaklar, “Blinken, adeta müzakereleri tasfiye etti ve Netanyahu'nun yanında yer alarak onu ödüllendirdi.” dedi.

Kaynaklar, müzakere heyetinin ise Blinken’ın “bu spekülasyonlarını” dağıtmaya çalıştığını belirterek, “İsrail'in Philadelphi Koridoru (Mısır-Gazze sınırı) boyunca kuvvet konuşlandırma konusundaki ısrarı devam ederse ne anlaşma olur ne de zirve olur.” ifadelerini kullandı.

Aynı kaynaklar, Blinken’ın sözlerinin ABD yönetiminin Netanyahu’nun İsrail güçlerinin Philadelphi Koridoru’nda kalması yönündeki görüşünü desteklediği anlamına geldiğini kaydetti.

NETANYAHU YENİ ŞARTLAR KOŞMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu. Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı. Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

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