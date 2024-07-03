İsrailli komutanlardan Netanyahu'ya uyarı: "Askerlerimiz bitkin"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan dört tümeninin komutanları, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar nedeniyle askerlerde bitkinlik görülmeye başladığı konusunda uyardı. Hamas'a bağlı Refah Tugayı'nın durumunun ise, İsrail hükümetinin halka pazarlamaya çalıştığı kadar kötü olmadığı belirtildi.

İsrailli komutanlardan Netanyahu'ya uyarı: "Askerlerimiz bitkin"

devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrailli dört komutan, bu hafta başında Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, 9 aydır devam eden saldırıların ardından askerlerde bir yorgunluk halinin ortaya çıkmaya başladığının dikkate alınması gerektiğini iletti.

İsrailli komutanlar ayrıca " ordusunun Şeridi'ndeki başarılarının arttığını ve Hamas tugaylarını dağıtmaya yaklaştıklarını" savundu.

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"HAMAS'IN REFAH TUGAYI KÖTÜ DURUMDA DEĞİL"

KAN, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Hamas'a bağlı Refah Tugayı'nın durumunun, hükümetinin halka pazarlamaya çalıştığı kadar kötü olmadığını" belirtti.

Haberde, Refah Tugayı'nda 3 bini aşkın silahlı bulunduğu ve bunların çoğunun tugayın gelecekteki kapasitesini korumak için şehri terk ettikleri ileri sürüldü.

Refah Tugayı'nın 4 taburdan oluştuğuna yer verilen haberde, Refah'ın güneyinde Yabna taburunun yenilgiye uğratıldığı, Doğu Refah taburunun kısmen hasar gördüğü, şehrin merkezindeki Şabura ile batıda Tel es-Sultan taburlarının ise çatışmaya devam ettiği ifade edildi.

Haberde "tugayın mağlup edilebileceği ancak henüz bu sonucun yakın olmadığı" değerlendirmesi yapıldı.

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"GAZZE'DE ÇOK ŞEY KAYBETTİK"

Ayrıca "yönetimin, 'in bu Temmuz ayında kademeli olarak savaşın üçüncü aşamasına geçeceğini doğruladığı" ileri sürüldüğü haberde,

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik ise "'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu" söylemişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, pazartesi günü gerçekleştirdiği Meclisin Güvenlik Komitesindeki konuşmasında İsrail ordusunun acilen 10 bin ilave askere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, 'de devam eden saldırılar, Batı Şeria'da gerçekleştirdikleri operasyonlar ve Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmalar nedeniyle aylardır asker sıkıntısı çekiyor.

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