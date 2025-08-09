İsrailli mimar ve plancılardan çağrı: "Gazze’nin yıkımını durdurun”

İsrail hükümetinin Gazze'de "tam işgal" planına hem uluslararası toplumda hem ülke içinde tepkiler sürüyor.

İsrail'de yaklaşık 300 mimar ve şehir plancısı, “Yıkımı Durdurun, Gazze'nin Yeniden İnşaasına Evet” başlıklı bir dilekçe imzaladı.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre dilekçede, “Gazze Şeridi'ndeki şehirlerden ve sivil bölgelerden yapılan yıkım, öldürme, aç bırakma ve toplu sürgün eylemlerine derin bir şok duyuyoruz” denildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "7 Ekim'de Hamas'ın işlediği korkunç suçları unutamayız; katliam, yıkım ve sınır bölgelerindeki sivillerin kaçırılması. Ancak bu zulümler, sivillere, kadınlara ve çocuklara ayrım gözetmeksizin zarar verilmesini veya Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamen yıkılmasını haklı çıkarmaz."

Dilekçede, 280 binden fazla konutun yanı sıra 2 bin 300 eğitim kurumu, düzinelerce hastane ve klinik, yüzlerce cami, kilise, pazar, dükkan, fabrika, altyapı ve tarım arazisinin yıkıldığı belirtiliyor.

