İsrailli Nobel ödüllü Aumann: İsrail Gazze'de askeri varlık kurmalı

İsrailli Nobel ödüllü Aumann, ülkesinin Gazze'de "askeri varlık kurması" gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan 93 yaşındaki Aumann, Jerusalem Post gazetesine İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.



Aumann, 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail’in içinde bulunduğu mevcut duruma, ülkesinin 2005 yılında Gazze’deki işgalini sonlandırmasının sebep olduğunu öne sürdü.



Bundan sonuç çıkarılması gerektiğini belirterek, tekrar aynı hatayı yapmanın yanlış olacağını öne süren Aumann, “Bunu Batı Şeria’da yapmamalıyız.” dedi ve İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından çekilmemesi gerektiğini savundu.



Aumann, İsrail’in 7 Ekim’den itibaren saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de “askeri varlık kurması” ve işgal altındaki Batı Şeria’da yaptığına benzer şekilde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurmanın yollarını araması gerektiğini iddia etti.



“Batı Şeria’da yaptıklarımıza işgal diyenler var ve öyle.” diyerek, ülkesinin Filistin topraklarını işgal ettiğini de kabul eden Aumann, Gazze’deki İsrailli esirlerin geri getirilmesinin saldırıların sürmesine kıyasla öncelik olmadığını da söyledi.