İsrailli önemli isimlerden ABD Kongresine Netanyahu çağrısı: Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmayı iptal edin

ABD'nin The New York Times gazetesinde yayınlanan bir görüş yazısında İsrailli önemli isimler, ABD Kongresine çağrı yaptı.

Çağrıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun temmuz ayında Temsilciler Meclisi önünde yapacağı konuşma davetini geri çekmesi talep edildi.

İsrail Bilimler ve Beşeri Bilimler Akademisi Başkanı David Harel, eski Mossad şefi Tamir Pardo, eski İsrail devlet savcısı Talia Sasson, eski başbakan Ehud Barak, Nobel Ödülü sahibi Aaron Ciechanover ve yazar David Grossman makalede imzası bulunan isimler.



"Kongre korkunç bir hata yaptığı" belirtilen yazıda, "Sayın Netanyahu'nun Washington'a gelmesi İsrail Devletini ve vatandaşlarını temsil etmeyecek ve ülkemize yönelik skandal ve yıkıcı davranışlarını ödüllendirecektir" denildi.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI BİTİRECEK PLAN YAPAMADI"

Yazının devamında, Netanyahu'nun bugüne kadar Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir plan ortaya koyamadığı ve çok sayıda rehinenin serbest bırakılmasını sağlayamadığına dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Kongre'ye hitap etmek üzere davet edilmesi en azından bu iki meselenin çözüme kavuşturulması ve buna ek olarak İsrail'de yeni seçimlerin yapılması şartına bağlı olmalıydı. Sayın Netanyahu'yu davet etmek, ABD'nin bir barış planı oluşturma çabalarını, kuşatma altındaki Gazze halkına daha fazla yardım yapılmasına izin vermesini ve sivilleri korumak için daha iyi bir iş çıkarmasını küçümsemeyi ödüllendirecektir."

"İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINI ÇÖZECEK"

Çağrıda ayrıca Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir barış gücü kurulması yoluyla Hamas'ı Gazze'de iktidardan uzaklaştırma planını" defalarca reddettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Böyle bir hamle büyük olasılıkla İsrail-Filistin çatışmasını çözme vizyonu da dahil olmak üzere çok daha geniş bir bölgesel ittifakı beraberinde getirecektir ki bu sadece İsrail'in değil ABD'deki her iki siyasi partinin de çıkarına olacaktır."

