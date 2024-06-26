İsrailli önemli isimlerden ABD Kongresine Netanyahu çağrısı: Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmayı iptal edin

The New York Times gazetesinde yayınlanan bir yazıda, aralarında eski Mossad şefinin de bulunduğu İsrailli önemli isimler, Netanyahu'nun Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmanın iptal edilmesi çağrısında bulundu. Yazıda ayrıca İsrail başbakanının Gazze'deki savaşı bitirecek bir plan ortaya koyamaması ve rehineleri geri getirememesi eleştirildi.

İsrailli önemli isimlerden ABD Kongresine Netanyahu çağrısı: Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmayı iptal edin

'nin The New York Times gazetesinde yayınlanan bir görüş yazısında İsrailli önemli isimler, ABD Kongresine çağrı yaptı.

Çağrıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun temmuz ayında Temsilciler Meclisi önünde yapacağı konuşma davetini geri çekmesi talep edildi.

Bilimler ve Beşeri Bilimler Akademisi Başkanı David Harel, eski Mossad şefi Tamir Pardo, eski İsrail devlet savcısı Talia Sasson, eski başbakan Ehud Barak, Nobel Ödülü sahibi Aaron Ciechanover ve yazar David Grossman makalede imzası bulunan isimler.

"Kongre korkunç bir hata yaptığı" belirtilen yazıda, "Sayın Netanyahu'nun Washington'a gelmesi İsrail Devletini ve vatandaşlarını temsil etmeyecek ve ülkemize yönelik skandal ve yıkıcı davranışlarını ödüllendirecektir" denildi.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI BİTİRECEK PLAN YAPAMADI"

Yazının devamında, Netanyahu'nun bugüne kadar 'deki savaşı sona erdirecek bir plan ortaya koyamadığı ve çok sayıda rehinenin serbest bırakılmasını sağlayamadığına dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Kongre'ye hitap etmek üzere davet edilmesi en azından bu iki meselenin çözüme kavuşturulması ve buna ek olarak İsrail'de yeni seçimlerin yapılması şartına bağlı olmalıydı. Sayın Netanyahu'yu davet etmek, ABD'nin bir barış planı oluşturma çabalarını, kuşatma altındaki Gazze halkına daha fazla yardım yapılmasına izin vermesini ve sivilleri korumak için daha iyi bir iş çıkarmasını küçümsemeyi ödüllendirecektir."

"İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASINI ÇÖZECEK"

Çağrıda ayrıca Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir barış gücü kurulması yoluyla Hamas'ı Gazze'de iktidardan uzaklaştırma planını" defalarca reddettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Böyle bir hamle büyük olasılıkla İsrail-Filistin çatışmasını çözme vizyonu da dahil olmak üzere çok daha geniş bir bölgesel ittifakı beraberinde getirecektir ki bu sadece İsrail'in değil ABD'deki her iki siyasi partinin de çıkarına olacaktır."

Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek

Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

ABD'nin Oklahoma eyaletinde İncil  müfredata girecek

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

İtalya Başbakanı Meloni, AB'nin yeni yöneticileri desteklemediğini açıkladı

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

AB liderleri, yeni AB Konseyi Başkanı olarak Antonio Costa'yı seçti

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İsrail'den tehdit: Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İranlılar yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor: 3 isim öne çıkıyor

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...